Anziani uccisi da un albero, due indagati per la tragedia

Sono morti il primo novembre 2018, travolti da una pianta crollata su una strada regionale. Adesso, a distanza di dieci mesi da quel tragico giorno, la procura ha iscritto due nomi nel registro degli indagati.

La tragedia avvenne sulla strada regionale per Lillianes (Aosta), nella valle del Lys. Le vittime sono due pensionati di Villarbasse, Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, che quella mattina si stavano recando a Gressoney dove possedevano una piccola casa per la villeggiatura. Erano a bordo della loro Jeep Cherokee quando all’improvviso un grande castagno si abbattè sulla vettura, probabilmente a causa del forte vento di quel giorno. Entrambi morirono sul colpo.

Ora la procura ha indagato un dirigente della Regione Valle d’Aosta e il proprietario del terreno su cui si trovava il castagno. Secondo gli inquirenti il primo non ha effettuato i dovuti controlli e le opere adeguate a ridurre la portata dell’acqua, in una zona con fortissime infiltrazioni, che hanno determinato la marcescenza di molti alberi a monte della strada. Al proprietario, che ha una posizione di garanzia, è contestato di non aver reso sicuro il terreno che aveva ereditato. Le indagini del Corpo forestale della Valle d’Aosta sono state coordinate dal pm Luca Ceccanti.