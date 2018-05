Anziano canoista trovato morto annegato sulle rive della Dora

E’ del 79enne Vittorio Peracino il corpo senza vita recuperato nella giornata di ieri, sabato 5 maggio, intorno alle 19, nelle acque della Dora, in località Cascina Viscano inferiore a Vische. Per cause ancora da verificare l’anziano sarebbe caduto nel fiume per poi annegare. L’allarme era stato lanciato dalla moglie che non lo aveva visto rientrare a casa. Il corpo dell’uomo è stato poi notato da alcuni passanti a pochi passi dalla riva. Immediata è partita la segnalazione al 112.

ACCANTO AL CADAVERE UNA TAVOLA DA SURF E UNA PAGAIA

Sul posto sono così giunti i “camici bianchi” del 118, con i carabinieri del distaccamento di Chivasso e i vigili del fuoco cui è toccato l’ingrato compito di recuperare il cadavere. A quanto pare, accanto al corpo di Vittorio Peracino, veterinario in pensione, a lungo in servizio nel parco Gran Paradiso e grande appassionato di canottaggio, sono stati trovati anche una tavola da surf e una pagaia.

E’ CADUTO ACCIDENTALMENTE IN ACQUA?

Il 79enne era infatti solito solcare le acque della Baltea pagaiando per tenersi in forma. Una passione che forse gli è costata la vita. E’ infatti probabile – ma si tratta solo di un’ipotesi – che sia scivolato accidentalmente in acqua dalla tavola da surf trovandovi poi la morte.

SARA’ EFFETTUATA L’AUTOPSIA

Il cadavere dell’uomo è stato trasportato nella camera mortuaria di Strambino dove sarà sottoposto ad autopsia, esame disposto dalla Procura di Ivrea per chiarire le cause del decesso.