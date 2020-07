Anziano stroncato dal caldo. Muore davanti a suo fratello

Il caldo e le temperature torride che si stanno registrando in queste ore in tutto il Piemonte mietono la prima vittima di questo 2020 nel torinese.

E’ successo a Cavagnolo, dove un uomo di 77 anni di Monte da Po, Emo Braggion, è morto ieri mattina mentre era a bordo di una Fiat Panda guidata dal fratello. Il pensionato si è sentito male proprio mentre si trovava in auto, sotto il sole. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della compagnia di Chivasso, intervenuti sul posto insieme ai medici del 118, tutto è cominciato quando il 77enne ha cominciato a mostrare i primi segni del malore – respiro affannoso e dolori al petto – mentre lui e il fratello stavano viaggiando in direzione di Brusasco. Alla vista del malessere dell’anziano, il fratello ha subito fermato l’automobile e ha accostato in via Martiri della Libertà da dove ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del pensionato.

