Anziano usato come “bancomat”, due arresti

Il 76enne non aveva mai denunciato nulla per paura di ritorsioni

Due cittadini di nazionalità marocchina, un 52enne un 57enne, residenti entrambi nel pinerolese, per anni hanno usato come “bancomat” un pensionato che per paura non ha mai fatto denuncia. Ora sono stati arrestati dai carabinieri che li hanno colti in flagranza mentre chiedevano soldi alla vittima, un 76enne di Fenestrelle. Ad allertare i militari sono stati alcuni concittadini del malcapitato che hanno segnalato che l’anziano era di frequente avvicinato da due individui sospetti.

I DUE RAPINATORI SONO STATI COLTI SUL FATTO

Le forze dell’ordine hanno pedinato l’uomo e hanno colto i due rapinatori nel momento in cui cercavano di estorcergli denaro. Nel momento in cui l’anziano ha quindi estratto dalla sua tasca 50 euro e li ha consegnati ai due malfattori, questi sono stati immediatamente bloccati e arrestati con l’accusa di rapina. Ascoltato dagli agenti la vittima ha riferito di essere schiavo dei due ladri da circa dieci anni, di essere stato minacciato e costretto a consegnare ripetutamente tali somme di denaro.