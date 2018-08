Aperitivi e musica fra le stelle cadenti

Ogni anno che passa la notte di San Lorenzo si trasforma sempre più in un evento. Quasi un antipasto in vista dei festeggiamenti ufficiali dell’estate previsti per il 15 agosto, un piacevole intermezzo con un pieno di iniziative rigorosamente dettate da Madre Natura. Ossia dallo spettacolo delle perseidi, le stelle cadenti, che avviene in prossimità del giorno di San Lorenzo (il 10 agosto) ma che secondo gli astrologi inizia già la notte del 9 e si può protrarre fino all’11 o 12 agosto. L’appuntamento immancabile per i torinesi è, quindi, quello organizzato sia il 10 sia l’11 agosto presso il Planetario di Pino Torinese che ha, infatti, registrato da giorni il tutto esaurito.

I più fortunati, oltre ad aspettare la stelle cadenti ed esprimere così il proprio desiderio, potranno godersi due serate immersi nel verde della collina torinese accompagnati dalle dolci note di un’arpa e dalla guida esperta dei comunicatori scientifici di Infini.to. Il programma prevede inoltre la visita libera del museo interattivo, lo spettacolo del cielo nel planetario e la possibilità, su prenotazione, di abbinare un gustoso apericena.

L’osservatorio del polo astronomico di Alpette, in Canavese, ha scelto invece solo la serata di sabato 11 agosto da dedicare alle perseidi. In programma un evento che inizia alle 18,30 con uno spettacolo digitale cui seguirà una cena e dalle 21 tutti con il naso all’insù in attesa delle stelle cadenti (serata 15 euro, gratis per i bambini; cena 15 euro, info 347.9098468).

Per rimanere in montagna, Bardonecchia, presso il Rifugio, in località Grange du Fond, valle di Rochemolles, propone domani sera una cena con la musica di Fra Diavolo, Alberto Agliotti e Ugo Briatore (0122.901892). Per chi ama il fuori porta ma non ne vuole sapere di eventi organizzati gli astrologi consigliano di ammirare le stelle cadenti dal Colle di Nivolet, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Un luogo molto buio poiché privo di inquinamento luminoso, uno dei posti migliori dove guardare il cielo. Sabato, sempre nelle stessa zona, torna la gita “A piedi tra le stelle”, l’escursione notturna, con partenza dalla località di Locana.

In città, invece, sempre gli studiosi consigliano il parco del Valentino o, meglio ancora, il Monte dei Cappuccini, fuori dal centro, ma non troppo lontano, in una posizione elevata e con poche luci. Così come, salendo ancora un po’ in collina, si arriva a Superga da cui si riesce, se proprio le stelle non arrivano, ammirare tutta la città.

Anche la Reggia di Venaria domani si veste a festa dalle 20,30, con un tour guidato del piano nobile e delle scuderie, ma il biglietto d’ingresso includerà anche la visita di parte dei Giardini, che saranno animati da danze, concerti e dallo spettacolo di videomapping “Illuminare il Barocco”, proiettato sulla facciata della Galleria Grande.

Nel vicino parco della Mandria domani e sabato si aspettano le perseidi con sottofondo musicale e possibilità di cenare in loco. Poco distante, a 40 minuti circa di macchina, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, organizza per il terzo anno la sua “Notte di San Lorenzo”, con Country Food nei pressi di Castello Parpaglia con i prodotti a chilometro zero dei produttori del Parco di Stupinigi; osservazione delle stelle, e per chi rimane a dormire, colazione con latte e paste di meliga.