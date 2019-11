Aperitivo sulla ciclabile delle polemiche

Aperitivi e pulizia all’insegna della mobilità sostenibile. E’ la duplice iniziativa lanciata da ciclisti e ambientalisti che hanno deciso di rendere più sicure e attrattive le piste ciclabili. Domani alle 14 i cittadini si ritroveranno con scope e sacchi neri in piazza Baldissera per ripulire dalle foglie nel tratto davanti alla stazione Dora in piazza Crispi. «Invitiamo tutti i partecipanti a venire a piedi, in bici o in monopattino nello spirito della sostenibilità ambientale» affermano da Legambiente che ha organizzato la manifestazione insieme al Coordinamento Civico Torino.

«Il commercio muore con la ciclabile? I commercianti non vogliono le bici? Vi dimostreremo il contrario». Ne sono convinti i ciclisti del Bike Pride e di Ecoborgo Campidoglio che martedì alle 18 hanno organizzato un aperitivo a 4 euro presso il pub “Il Cartoccio” al civico 28 di corso Lecce.

Proprio sulla ciclabile oggetto di tante contestazioni. «E’ un’iniziativa volta a valorizzare il quartiere e le sue attività commerciali – spiega Elisa Gallo del Bike Pride -. A differenza di quanto si possa pensare, sono molte le realtà che stanno accogliendo le opportunità e i benefici offerti dalle nuove infrastrutture. A questo primo appuntamento – assicura – ne seguiranno molti altri».