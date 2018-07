Aperta al traffico la rotatoria di San Gillio sulla provinciale di Druento

Sistemata la pavimentazione stradale sulla diramazione verso La Cassa. Resta da completare la posa del cordolo, ed è in fase di realizzazione un impianto di illuminazione

È stata parzialmente aperta oggi, con le ultime lavorazioni di bitumatura e l’apposizione della segnaletica verticale, la nuova rotatoria di San Gillio, all’intersezione tra la strada provinciale 8 di Druento, che collega Druento, San Gillio e Givoletto, e la diramazione 3 per La Cassa. La realizzazione della nuova rotonda ha sfruttato l’area precedentemente occupata dalla grande aiuola a forma triangolare che caratterizzava l’intersezione stradale.

SISTEMATA LA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Nell’ambito dell’intervento è stata sistemata la pavimentazione stradale sulla diramazione verso La Cassa. Restano da completare nel breve lavorazioni marginali di sistemazione delle aree perimetrali, tra cui la posa del cordolo, ed è in fase di realizzazione un impianto di illuminazione a led, con particolari ottiche che garantiranno un buon contenimento energetico.

TEMPI CONTRATTUALI RISPETTATI

“Rileviamo con soddisfazione che i tempi contrattuali per la realizzazione dell’opera risultano ampiamente rispettati” commenta il consigliere delegato alle infrastrutture e ai lavori pubblici della Città metropolitana Antonino Iaria, “nonostante il mese di giugno sia stato caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, e sia stato necessario apportare delle variazioni progettuali per accogliere l’esigenza dell’Amministrazione comunale di San Gillio di ricavare su un tratto della rotatoria una maggiore sede marginale esterna, che possa ospitare in previsione un futuro percorso ciclabile”.