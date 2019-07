Aperti i preordini per GreedFall!

Ps4, Xbox One, Pc

GreedFall, il nuovo RPG sviluppato da Spiders, permetterà ai giocatori di forgiare il proprio destino in un nuovo mondo inesplorato, dal 10 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Oggi, Spiders e Focus Home Interactive hanno annunciato l’apertura dei preordini su tutte le piattaforme, con relativi bonus per chi deciderà di prenotare il gioco prima dell’uscita.

A complementare l’impressionante stile grafico, che trae chiara ispirazione dalla corrente Barocca, GreedFall supporterà l’HDR e la risoluzione in 4K su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La funzionalità HDR sarà supportata anche dalle console PlayStation 4 e Xbox One S.

GreedFall sarà disponibile dal 10 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco è preordinabile da qui: http://greedfall.com/shop