Appendino a Conte: “Hai ridato dignità alle Istituzioni, siamo con te”

E’ il giorno di Conte. Alle 15 il premier sarà in Senato per le comunicazioni sulla crisi di governo o per annunciare, con molta probabilità, l’intenzione di dimettersi. A sostegno del presidente del Consiglio arrivano le parole su Facebook della sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Hai ridato dignità alle Istituzioni ricordando a tutte e tutti noi cosa significa rispettarle e servirle anziché servirsene. Forza, sono certa che qualsiasi scelta farai sarà quella giusta. Siamo con te!”.