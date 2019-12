Appendino a processo. Per il giudice è inutile sentire Franco Gabrielli

L’impressione, alla fine di un’udienza per piazza San Carlo in cui tutte le richieste di produrre nuovi atti o testimonianze sono state respinte, è che il giudice dell’udienza preliminare Francescamaria Abenavoli ritenga di avere a disposizione tutti gli elementi per decidere. E per sapere in quale senso, la data fondamentale è quella del 23 febbraio, quando Chiara Appendino entrerà nell’aula 43 del tribunale sul banco davanti a quello del giudice. Imputata nel processo in cui sarà giudicata con quel rito abbreviato che consente uno sconto di un terzo, prevede si decida allo stato degli atti. E evita la Corte d’Assise. «Con questa scelta – ha poi spiegato con una nota il primo cittadino, difeso da Luigi Chiappero – è mia intenzione contribuire a favorire una più rapida conclusione del processo e la conseguente definizione delle responsabilità in sede giudiziaria».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++