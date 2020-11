Appendino annuncia: “Convenzione Quadro per la Cavallerizza Reale”

“L’organizzazione della stessa – prosegue Appendino – sarà oggetto di una Convenzione Quadro che vedrà al centro la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti – cittadini, Istituzioni, proprietà – al fine di dare vita a una gestione comune degli spazi, dei progetti e degli eventi”.

“Al centro di queste progettualità ci sarà la Crociera Castellamontana. Cinquemila metri quadri di spazio che danno accesso ai giardini Reali alti. Nel resto del complesso, infine, sono previste residenze per artisti, spazi destinati a realtà del Terzo Settore. Iniziative – sottolinea la sindaca di Torino – che seguiranno lavori di riqualificazione per la messa in sicurezza, ove necessario”.