Appendino apre alle Olimpiadi a tre. «I costi restano questione primaria»

La decisione finale – assicura il Governo – arriverà «entro il 18 settembre». Mentre Appendino, nelle ultime ore, ha persino “aperto” alla possibilità di una candidatura a tre. Il cammino alle Olimpiadi invernali del 2026 ha fatto passi avanti dopo la riunione a Palazzo Chigi tra le amministrazioni di Cortina, Milano e Torino e il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. «Il garante finale è il governo e per questo faremo un’ultima valutazione. Qualche passo in avanti è stato fatto, non abbiamo concluso tutto il percorso perché ci sono ancora alcune cose da superare ma siamo fiduciosi. Ad oggi posso dire che ci sono più certezze che dubbi» ha spiegato Giorgetti. Con ogni probabilità, entro la fine della settimana il tema olimpico sarà affrontato in una riunione informale con il premier Conte, i vice Di Maio e Salvini, i sottosegretari Giorgetti e Valente prima di approdare in consiglio dei ministri.

