Appendino bacchetta Salvini: “E’ da irresponsabili far cadere il governo”

La sindaca: "Sono preoccupata per la mia città perché effettivamente questo esecutivo è stato molto vicino a Torino"

Preoccupata per Torino. E senza peli sulla lingua. “Salvini deve prendersi la responsabilità della sua decisione davanti al Paese. Ancora una volta ha messo davanti a tutto le intenzioni del suo partito e la ricerca del consenso” ha detto la sindaca pentastellata Chiara Appendino, a margine di un incontro in prefettura dove la prima cittadina ha firmato un protocollo per il rimpatrio volontario assistito degli immigrati.

PREOCCUPATA PER TORINO

“Far cadere il governo, in questo momento, con tutti i provvedimenti ancora aperti, è da irresponsabili” ha precisato la prima cittadina dicendosi “preoccupata” per Torino. “Questo governo – ha sottolineato – è stato molto vicino alla città”.

TANTE QUESTIONI APERTE

“Penso alle Atp finals, al Moi e al Teatro Regio. Penso ancora al fondo Salva Roma, che aveva ricadute anche su Torino ed ai finanziamenti per la Metro2. Le questioni aperte sono tante, tra cui i 150 milioni di euro per Torino area di crisi complessa. Mi chiedo come andranno a finire” ha concluso la sindaca.