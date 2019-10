Appendino: “Caos anagrafi è in cima alle mie priorità”

Attraverso un post sulla sua pagina Facebook Chiara Appendino interviene sulla vicenda del caos anagrafi: “Se il mondo lì fuori fosse come quello che viene descritto sui social probabilmente sarebbe meraviglioso o terribile”, scrive la sindaca di Torino.

“In questo caos esistono le vie di mezzo, l’equilibrio, ed è così che voglio usare i miei canali per parlare con voi. Con tutto ciò che riguarda la Città: le buone notizie e i problemi da risolvere. Solo ieri vi ho raccontato di come stiamo superando la questione del mercato di libero scambio. I giornali però questa mattina – giustamente – parlano del caos alle anagrafi. E voglio farlo anche io”, sottolinea Appendino.

“Le code e le lunghe attese per un servizio pubblico sono una sconfitta a prescindere”, scrive la sindaca. “Questo ancora di più se si protraggono nel tempo o se, come è successo ieri, i cancelli di un pubblico ufficio non vengono aperti per motivi sulla cui fondatezza stiamo approfondendo. Vi dico che la questione anagrafi è in cima alle priorità mie, del nuovo Assessore, Sergio Rolando e della struttura. Nel giro di un paio di settimane prenderemo provvedimenti volti a ridurre drasticamente i disagi, tra cui il reperire personale per consentire l’apertura temporanea di un numero maggiore di sportelli”.

La situazione, insomma, dovrebbe migliorare a stretto giro: “Abbiamo già adottato soluzioni quali la digitalizzazione di alcuni servizi e la collaborazione con le edicole. Servizi che si stanno dimostrando estremamente utili ma che, evidentemente, non bastano ancora. Come Sindaca – conclude Appendino – nel ricordare che moltissimi dei servizi per cui ci si mette in coda sono richiedibili online sul sito Torinofacile, voglio assicurare che continueremo a lavorare affinché i problemi vengano risolti”.