Appendino “chiude” il centro storico: “Non è fatto per le auto”

"Mi dispiace se qualcuno non sarà d'accordo, ma la nuova proposta di Ztl va esattamente in questa direzione"

“Il centro storico di Torino non è fatto per le automobili. Mi dispiace se qualcuno non sarà d’accordo, ma di questo ne siamo profondamente convinti e la nuova proposta di Ztl va esattamente in questa direzione“. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che su Facebook commenta lo stop forzato dei mezzi pubblici, questa mattina in pieno centro a Torino, a causa di un’auto parcheggiata sui binari del tram tra corso Vinzaglio e corso Vittorio Emanuele.

SERVE SOLUZIONE STRUTTURALE

“Serve una soluzione strutturale per decongestionare il traffico in centro tutelando la vivibilità degli spazi, il patrimonio storico-architettonico, l’accessibilità al commercio e l’efficienza del servizio pubblico – scrive la prima cittadina – Per troppo tempo – come è accaduto su diversi temi – questo problema è stato semplicemente ignorato. Noi lo stiamo affrontando”.

CENTRO STORICO, UN PATRIMONIO

“Il centro storico è un patrimonio di tutta la comunità – conclude Appendino -. E’ dovere di tutte e tutti tutelarlo e limitare il traffico in centro è uno degli interventi più urgenti che, dopo anni di attesa, stiamo portando a termine”.