Appendino in classe ”sospende” Cerrato

Se la sindaca è sembrata entusiasta, così come sono apparsi felici genitori, allievi e insegnanti nello scattare le fotografie di rito, decisamente «amareggiato» è il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato, «estromesso» dalla “blitz” di Chiara Appendino tra corridoi e aule della scuola primaria Boncompagni, per cui era partito nei giorni scorsi un appello indirizzato a Palazzo Civico. Una richiesta di attenzione per le condizioni in cui versa la facciata dell’istituto «citato nel libro Cuore di Edmondo De Amicis», partita proprio dal presidente Cerrato, che non è rimasta inascoltata pur non seguendo alcun protocollo istituzionale, almeno per come la racconta il diretto interessato.

