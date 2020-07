Appendino, consensi in caduta. Perse 97 posizioni in soli 3 anni

La prima cittadina di Torino ottiene dieci punti in meno. Settimo piazzamento per il governatore Alberto Cirio: «I piemontesi hanno colto l’impegno messo in campo»

I borbottii dei torinesi, in coda per ore davanti all’ingresso dell’anagrafe di via Giulio, hanno anticipato un risultato che la freddezza dei numeri ha mostrato in tutta la sua evidenza. A meno di un anno dalle prossime elezioni comunali, a cui la sindaca Appendino non ha ancora fatto sapere se vorrà partecipare oppure no, il gradimento della prima cittadina è precipitato al 97esimo posto. E pensare che si era piazzata al primo posto nella stessa classifica un anno dopo le Comunali 2016. Se la passa meglio il governatore Alberto Cirio, che si classifica settimo nell’indagine stilata da Governance Poll 2020 e realizzata dal Sole 24 Ore, sul livello di gradimento dei presidenti di 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo.

«Credo che, in un anno così complicato, aver mantenuto un gradimento in linea con la scelta fatta alle urne sia particolarmente importante – commenta Cirio -.

