Appendino difende il reddito di cittadinanza: “Un aiuto concreto per chi è in difficoltà”

La sindaca su Facebook: "Contestare il RdC per timore che qualcuno possa approfittarne è come non far disputare un campionato per paura che qualcuno possa commettere illeciti"

Chiara Appendino difende il reddito di cittadinanza. Lo fa in lungo post su Facebook: “Non è solo un obiettivo politico, ma è un concreto aiuto per chi è in difficoltà. E purtroppo si parla ancora di tante persone, molte residenti in grandi centri urbani come Torino”.

La sindaca del capoluogo piemontese aggiunge: “Contestare il RdC per timore che qualcuno possa approfittarne è come non far disputare un campionato per paura che qualcuno possa commettere illeciti. Io penso invece alle centinaia di persone in povertà che ho incontrato in questi due anni e che da questo provvedimento trarranno benefici. Il primo di tutti: la dignità”.

Poi passa a esempi concreti: “Penso a Marco (il nome è di fantasia) che nel mio ufficio, con la sua famiglia, mi ha detto che il suo desiderio più grande era avere delle lucine sul balcone per Natale come tutte le altre case. Penso a Maria, anziana che, per risparmiare, non si ricordava nemmeno più come si accendeva il riscaldamento in casa sua. Penso a Beppe, che con i suoi 55 anni dopo aver perso il posto di lavoro si è ritrovato a chiedere aiuto al punto dell’Emergenza Freddo e, nonostante tutto, non ha mai smesso di ringraziarci. La povertà esiste, ed è una tremenda conseguenza di scelte, anche politiche.

Oggi, con quelle stesse scelte, si prova ad arginarla”.