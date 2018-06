Appendino fa visita ai maturandi del “Berti”. E ricorda: “Ero una secchiona, ma ciccai la prima prova” IL VIDEO

Giorno di maturità per gli studenti all’ultimo anno delle superiori a Torino. Questa mattina gli alunni dell’istituto “Berti” hanno ricevuto la visita della sindaca Chiara Appendino, che si è soffermata a parlare anche della sua personale esperienza. “Questi momenti non li dimenticherete mai. Io ero molto secchiona e continuo a esserlo e alla maturità ero straconvinta di uscire con 100. Poi ho ‘ciccato’ la prima prova il tema dove ho preso 9/15, quindi sono uscita con 98. E questo è stato il mio trauma per tantissime settimane anche se 98 è un bel voto. Ora a distanza di anni dico comunque vada va bene”.

Proprio sul tema d’italiano ha poi sottolineato. “Ricordo di essere stata 45 minuti nel panico perché non sapevo che traccia scegliere. Alla fine scelsi l’acqua, la traccia scientifica”.

Infine un aneddoto anche sulla fatidica “notte prima degli esami”. “Non ho dormito tutte le notti prima di ogni prova, cosa che molti ragazzi hanno provato. E’ un esperienza che mi porto dentro e spero tutti possiate viverla in modo positivo”.

Infine la sindaca ha scritto anche un post su Twitter. “Cinque anni passati tra banchi, aule e compagni che non dimenticherete mai. Godetevi ogni momento della fine di questo percorso. Andrà tutto alla grande. In bocca al lupo maturandi”.