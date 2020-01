Appendino: “Fiducia a Di Maio, concentrata su Torino e sui progetti che andranno a compimento nel 2020”

“Fiducia a Di Maio“. Come sindaca “sono concentrata su Torino“. Lo ha scritto, sul suo profilo Facebook, la prima inquilina del capoluogo piemontese, Chiara Appendino a proposito delle voci che la darebbero pronta ad “accomodarsi” in cabina di regia insieme all’attuale leader pentastellato, nella guida del M5S.

FIDUCIA A DI MAIO, IO PENSO A TORINO

“Ho letto in questi giorni molte suggestioni riguardo un mio ipotetico ‘affiancamento’ a Luigi Di Maio nel suo ruolo di capo politico del MoVimento 5 Stelle. Si tratta soltanto di ricostruzioni giornalistiche” ha scritto la sindaca di Torino. “Rinnovo la mia fiducia in Luigi, già nota, per il delicato e difficile ruolo che sta svolgendo con grande impegno e ribadisco che da sindaca sono concentrata su Torino e sui tanti progetti che in questo 2020 andranno a compimento” ha concluso.