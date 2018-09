Appendino: “Impossibile organizzare i Giochi in Piemonte senza l’impegno economico del governo”

La sindaca: "Torino era la scelta naturale per le Olimpiadi invernali del 2026, ma non ci eravamo tirati indietro sulla possibilità di condividere la candidatura con altre città"

Per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, “senza il pieno sostegno e l’impegno economico del Governo non ci sono le condizioni per organizzare i Giochi in Piemonte”.

L’esponente del Movimento 5 Stelle sottolinea che “la scelta naturale per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 era Torino, con le sue montagne. Ma comunque non ci eravamo tirati indietro sulla possibilità di condividere la candidatura con altre città, chiedendo però pari dignità e un chiaro impegno del Governo sui finanziamenti e sulla gestione organizzativa dell’evento. Abbiamo preso atto che non ci sono le condizioni per presentare questa candidatura multipla e che il Governo non è disponibile ad assumersi gli oneri finanziari di altre candidature, che siano a una o due città”.