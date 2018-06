Appendino incontra Conte e Di Maio a Palazzo Chigi [FOTO]

Trasferta nella Capitale per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che, a Palazzo Chigi, ha incontro il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio.

Appendino ha poi postato una foto su Facebook con Di Maio, scrivendo queste parole:

“L’ultima volta che ci siamo visti eravamo in campagna elettorale. Oggi Luigi Di Maio è vice primo Ministro e Ministro del lavoro, dello sviluppo economico e delle politiche sociali. Temi delicatissimi, che richiedono la massima dedizione, specie in questo Paese. Sono certa che Luigi non si risparmierà e avremo presto modo di trattare i dossier più urgenti aperti a Torino e le prospettive di sviluppo economico per il futuro del nostro territorio.

Buon lavoro, Ministro”.