Appendino incontra la Raggi a Palazzo Civico, poi parla della Torino del futuro: “Resilienza e innovazione parole chiavi”

La sindaca: "Occasione per ritrovarci, scambiare esperienze e confrontarci sui temi che caratterizzeranno le nostre città"

UN OSPITE IN COMUNE

Incontro, oggi, a Torino, tra Virginia Raggi (presente in città per una conferenza al festival Internazionale “Torinostratosperica, Utopian Hours”, alla Nuvola Lavazza), e Chiara Appendino. Le due sindache pentastellate si sono incontrate in Municipio dove la prima cittadina del capoluogo piemontese ha ricevuto l’inquilina del Campidoglio.

IL POST DI APPENDINO

“È stato un piacere accogliere Virginia Raggi a Palazzo Civico. Un’occasione per ritrovarci, scambiare esperienze e confrontarci sui temi che caratterizzeranno le nostre Città, le nostre comunità e il loro futuro” ha postato su Facebook la sindaca Appendino.

RESILIENZA E INNOVAZIONE: PAROLE CHIAVE

Successivamente, la sindaca di Torino si è recata al festival “Torinostratosferica” alla Centrale della Nuvola Lavazza, dove è arrivata proprio insieme alla Raggi, per partecipare ad un dibattito. “Resilienza e innovazione” ha detto nel corso del suo intervento, sono le parole chiavi da usare per “costruire la Torino del futuro“.

CAPIRE LA CITTA’ DEL FUTURO

“Resilienza – ha spiegato ancora la sindaca – significa immaginare come sarà la città fra dieci anni, capire quali possono essere i rischi e trasformarli in opportunità”. L’innovazione, ha quindi proseguito “è invece lo strumento per costruire le strutture materiali e anche immateriali che serviranno nel futuro”.

SI PARLA ANCHE DI AMBIENTE

La prima cittadina di Torino ha anche affrontato il tema dell’ambiente, rivendicando il suo dovere di “tutelare la salute pubblica” mettendo in campo misure contro lo smog, e poi ha parlato di “periferie esistenziali”, ribadendo il problema delle “scarse risorse economiche, legate a un problema di indebitamento del Comune”, che limitano le possibilità di azione di palazzo civico.