Appendino e la bufala del 5G: “Non c’entra nulla col coronavirus” [VIDEO]

La sindaca di Torino su Facebook: "Non alimentiamo fake news e paure irrazionali"

In un video postato sulla sua pagina Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha voluto far chiarezza sul 5G, che, negli ultimi giorni, sta monopolizzando social e Whatsapp in quanto (erroneamente) correlato alla diffusione del coronavirus.

“Non alimentiamo fake news e paure irrazionali – ha detto -. In giro c’è molto allarmismo, ma ma la questione del 5G non c’entra nulla col coronavirus e su questo ci sono basi scientifiche che lo dimostrano”.

La sindaca ha poi fatto il punto su controlli, mascherine e nuovi stanziamenti per le famiglie in difficoltà.

IL VIDEO: