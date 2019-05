Appendino: “L’exploit della Lega a Torino non giunge inaspettato, va rispettato e compreso”

“Le urne, in Europa e in Piemonte, hanno restituito un esito molto chiaro: un exploit della Lega che, per quanto mi riguarda, a Torino non giunge del tutto inaspettato. Un risultato che deve essere profondamente compreso e rispettato, anche e soprattutto perché è ancora più marcato nelle zone più difficili della città”. Così, su Facebook, il primo cittadino del capoluogo piemontese, Chiara Appendino (M5S).

L’APPELLO SOCIAL PER DI MAIO

“Il nostro compito – prosegue il sindaco nel suo post social – è quello di non smettere mai di ascoltare queste persone e di occuparci, con maggior forza e convinzione dei tanti problemi che riguardano tutti i torinesi. A Luigi Di Maio – che esorto a proseguire con le importanti iniziative di Governo avviate – va il mio totale sostegno. Ricopre un ruolo difficile per il quale dobbiamo garantirgli tutto il nostro supporto”.

I RINGRAZIAMENTI A CIRIO E CHIAMPARINO

Alla luce dei risultati, scrive ancora la Appenino “rivolgo le mie congratulazioni per l’elezione al neo presidente, Alberto Cirio e ringrazio Sergio Chiamparino per il lavoro svolto in questi tre anni nei rispettivi ruoli, posso dirlo, mettendo sempre davanti a ognuno di noi l’interesse delle Istituzioni e delle Comunità che rappresentiamo”.

IL MESSAGGIO PER BERTOLA

“Ringrazio Giorgio Bertola per essersi speso con tutte le sue forze in questa faticosa campagna elettorale. Sono certa che tutti i Consiglieri Regionali che verranno eletti si spenderanno per portare avanti le idee del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Un ringraziamento, infine, va anche a tutti i dipendenti pubblici e ai cittadini coinvolti nelle procedure di voto che con il loro lavoro hanno permesso e stanno permettendo ancora una volta questo straordinario esercizio democratico” ha concluso l’esponente pentastellata.