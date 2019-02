Appendino: “Accogliamo e ascoltiamo tutti. Mai preso soldi per ricevere cittadini”

“Ho massima fiducia nella magistratura, sono serena e procederò con il mio mandato”. A ribadirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino rispondendo alla richiesta di comunicazioni, presentata dal gruppo Pd, sulla presunta estorsione da parte del suo ex portavoce Luca Pasquaretta che avrebbe ricevuto 8mila euro per agevolare degli incontri tra un imprenditore torinese e alcuni assessori.

ACCOGLIAMO E ASCOLTIAMO TUTTI

“Vorrei tranquillizzare che questa amministrazione e questa città accoglie e ascolta tutti, lo ha sempre fatto e continuerà a farlo e il dialogo con assessori e consiglieri non passa da consulenze o impegni finanziari” ha poi aggiunto la sindaca. “Se qualcuno avesse contezza di atteggiamenti di questo tipo, e io non ne ho, lo invito ad andare in Procura, perché quello che abbiamo appreso a mezzo stampa non ci appartiene”, ha aggiunto la Appendino.

VERBALE E’ SECRETATO

La sindaca ha poi sottolineato di non “poter entrare nel merito” ricordando che di essersi “subito recata in procura questa mattina. E ho risposto a tutte domande. C’è stata la richiesta dell’autorità giudiziaria di secretare il verbale e appena potrò farlo esprimo la volontà a riferire all’aula. Dire sono serena e tranquilla significa rispondere alle giuste sollecitazioni che arrivano dalla città. Non fossi nelle condizioni di serenità a portare avanti il mio mandato, non lo farei”.