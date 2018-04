Appendino mantiene la parola: registrato ad anagrafe Torino figlio di due madri

Il piccolo Niccolò Pietro iscritto nell'elenco: le sue genitrici sono la vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale e una bioeticista

Svolta storica per la città

Chiara Appendino aveva promesso che avrebbe “forzato la mano” sul fronte dei pari diritti ed è stata di parola. Questa mattina il Comune di Torino ha registrato per la prima volta nell’anagrafe cittadina il figlio di due mamme nato nel nostro Paese.

Il piccolo Niccolò Pietro è stato iscritto nel registro come figlio di Chiara Foglietta, vicecapogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, e della sua compagna, la bioeticista Micaela Ghisleni.

Come detto, si tratta del primo riconoscimento della nascita di un bimbo di una coppia omogenitoriale per l’anagrafe di Torino. “Oggi non si è solo scritto un atto. Un nome su un foglio. Si è scritta una pagina importante della nostra Storia”. Cosi’ ha sottolineato con commozione Chiara Foglietta, una delle due mamme del bimbo.

“Abbiamo aperto una strada importante per tutte le coppie che si trovano nella nostra stessa situazione. Grazie alla sindaca Chiara Appendino, che ha avuto il coraggio e ci ha messo la faccia, la Giunta, gli uffici comunali e il coordinatore del Torino Pride Alessandro Battaglia”.