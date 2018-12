Appendino: “Natale è Natale quando tutti sentono che non sono soli”

“Natale è davvero Natale solo quando tutti possono sentire che non sono soli, sperando in un domani che sia migliore dei giorni passati. Oggi sono passata al pranzo di Natale presso un dormitorio per donne senza tetto nato nell’ambito del protocollo della Città con Diocesi e Asl per le fragilità estreme. Realizzato con il contributo del Comune per l’emergenza freddo e la cooperativa Quadrifoglio che gestisce la Rsa Carlo Alberto, accoglie ogni sera diverse donne che non avrebbero alternativa alla strada”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino sul proprio profilo Facebook. “Normalmente – ha spiegato Appendino – il dormitorio apre solo la sera, ma di comune accordo con la struttura si è deciso di tenere aperto durante il giorno di Natale, dando così un luogo di incontro a queste donne e l’opportunità di sentirsi meno sole in un momento di festa. Un ringraziamento alla cooperativa, all’istituto, agli operatori, ai volontari e alle ospiti, per il calore che riescono a trasmettere”, ha terminato il post della sindaca, con cui ha augurato “buon Natale”.