Appendino: «Niente elemosina. Così si alimenta solo il racket»

«Le elemosine non sono un aiuto, dare denaro a chi sta in strada spesso finisce per alimentare dipendenze o, nel peggiore dei casi, dei veri e propri racket». A scriverlo sul “Blog delle Stelle” è stata la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, che tornando sulla questione dei senzatetto che affollano il centro storico ha invitato i cittadini a «non fare elemosina, ma versare offerte alle realtà di volontariato che assistono le persone in difficoltà». Anche perché, ha aggiunto, «esistono tante meritevoli associazioni che, se avessero maggiori fondi, potrebbero fare ancora meglio il loro lavoro».

