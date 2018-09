Appendino: “Non adotteremo mai il Daspo urbano per i senzatetto”

Sul no al "foglio di via" la sindaca di Torino spiega che in primis si tratta di "una questione di umanità"

“Non adotteremo mai il Daspo urbano nei confronti dei senza fissa dimora“. A ribadirlo, su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino che, elencando le iniziative e gli strumenti messi in campo dalla Città “per contrastare queste condizioni di disagio” annuncia che “per disincentivare lo stabilizzarsi nelle piazze auliche, provvederemo anche a inserire elementi di arredo urbano negli spazi più propensi ad essere occupati”.

IL NO AL FOGLIO DI VIA

Sul no al “foglio di via” la sindaca spiega che in primis si tratta di “una questione di umanità. Chi è in difficoltà si aiuta, non si caccia”, spiega aggiungendo che “in secondo luogo si tratta di un dispositivo che a nostro avviso manca completamente di utilità. Difficile pensare che una persona si allontani semplicemente perché gli si dà in mano un foglio con una firma”.

IL FENOMENO DEI SENZATETTO

Ricordando che “il fenomeno dei senzatetto che si sistemano nei punti di maggior flusso di persone è comune alla stragrande maggioranza delle grandi città italiane”, Appendino osserva che “paradossalmente proprio l’efficienza dei sistemi di assistenza della Città di Torino fa sì che ogni inverno circa un centinaio di senzatetto provenienti da fuori città si stabiliscano qui senza fare ritorno ai luoghi di provenienza. In altre parole – prosegue – ogni anno a Torino aumentano i senza dimora di circa cento unita’. Nonostante ciò – conclude – vi assicuro che l’aiuto c’è e ci sarà sempre per tutte e tutti”.