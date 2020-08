Appendino, una promessa mantenuta: «Centro sportivo in via Germagnano»

In via Germagnano sono state avviate le operazioni di pulizia e di bonifica che avranno un costo di poco superiore ai 500mila euro e che permetteranno, ha annunciato l’assessore Alberto Unia, «di realizzare nell’area un grande impianto sportivo». Ora, la sindaca Chiara Appendino rivendica l’operazione di sgombero come una vittoria, perché lo aveva promesso in campagna elettorale e prima del termine del suo mandato ha «sgomberato in via definitiva – dice – i campi di via Germagnano. Lo abbiamo fatto dopo anni, attraverso una politica che non ha avuto bisogno della gran cassa, così come è stato per il Moi, senza necessità di telecamere o annuncia social. Tutta quell’area, dopo due anni di lavoro intenso da parte nostra, è stata restituita ai cittadini».

Mai come in questa occasione, Appendino non accetta critiche o polemiche «strumentali», come quella della Lega che accusa la giunta comunale «d’aver seguito una politica assistenzialista per risolvere il problema Germagnano», comprendendo nel termine «assistenzialista» i mille o i 400 euro devoluti come “contributo di sgombero” alle famiglie rom che hanno lasciato i campi. Non accetta, Chiara Appendino, chi dice che «Germagnano è stata liberata, ma la città è stata invasa dagli zingari», perché «si tratta di poche decine di persone che sono costantemente monitorate – aggiunge Daniele Lieti del nucleo minoranze etniche della polizia Municipale – verso le quali scatteranno le relative procedure di allontanamento» entro poche settimane.

Che in due anni 900 rom abbiano lasciato Germagnano (per tornare in Romania e per sistemarsi in case prese in affitto), è un dato fattuale che la stessa Lega riconosce alla sindaca, pur accusando lei e la sua giunta, d’esserci riusciti solo mettendo mano al portafoglio. L’ultimo intervento, quello della scorsa settimana, come annunciato da questo quotidiano, ha riguardato «73 le famiglie, 212 persone complessivamente che, dopo aver sottoscritto una dichiarazione di impegno all’uscita dall’insediamento e accettato di fruire delle misure di sostegno proposte dalla Città – ha spiegato Unia -, hanno lasciato di propria volontà il campo non autorizzato, consentendo di avviare la rimozione di 21 roulotte e altre 149 strutture (rifugi di fortuna, di cui 42 con roulotte all’interno) adibite ad abitazione. Altre 97 famiglie (192 persone) avevano già lasciato l’area nel corso degli ultimi quattro mesi».