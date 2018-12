Appendino: “Quasi concluse le operazioni nelle cantine del Moi”

La sindaca invita anche i torinesi a far conoscere a chi ne ha bisogno i servizi di accoglienza messi a disposizione dalla Città per l'emergenza freddo

Natale si avvicina e Chiara Appendino scrive un messaggio su Facebook in cui invita i torinesi a far conoscere a chi ne ha bisogno i servizi di accoglienza messi a disposizione dalla Città per fronteggiare l’emergenza freddo.

“Aiutare a vincere una comprensibile diffidenza può fare la differenza tra una notte al sicuro e condizioni che possono rivelarsi molto gravi”, scrive la sindaca. “Molto prima delle suggestive immagini di Torino imbiancata, il pensiero di tutti noi va ai senzatetto, per cui freddo e neve sono un’ulteriore messa alla prova di una vita già estremamente difficile”.

Quindi alcune informazioni utili: “Come ogni anno la Città ha allestito un punto per l’emergenza freddo, dove questi concittadini possono trovare un posto caldo in cui dormire e una tazza di the. Piazza D’Armi, è un luogo meno periferico e più facilmente raggiungibile. Scelta che sembra essere stata funzionale per gli ospiti che ieri sono arrivati”.

Sempre su Facebook, la sindaca informa che “le operazioni negli scantinati del Moi di Torino sono in via di conclusione, dopo oltre cinque anni le palazzine del Moi vanno verso un nuovo destino. Le immagini delle cantine prima e dopo l’intervento rendono la misura dell’importante lavoro che è stato necessario per liberare quegli spazi da oggetti e rifiuti che probabilmente erano lì da anni”.

Da parte della sindaca si sottolinea come “le persone che stavano lì vedevano in quegli oggetti una risorsa, in qualunque condizione fossero. Il problema è che molti di quegli oggetti sono semplicemente rifiuti che devono essere destinati al trattamento, in altri casi invece esistono concrete possibilità di recupero ed è in questo settore che le persone che ormai hanno abbandonato quegli spazi verranno impegnate”.