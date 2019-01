La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha incontrato nel tardo pomeriggio l’assessora all’Istruzione, Federica Patti, comunicandole la decisione di revocarle le deleghe.

Come si legge in una nota, Appendino ha ringraziato Patti “per l’importante lavoro di questi due anni e mezzo, svolto in un contesto difficile”. Nei prossimi giorni saranno concordati i tempi e le modalità con cui avverrà la sostituzione