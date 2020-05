Appendino: “Riaprono le aree giochi, chiuderle è stato il provvedimento più difficile”

La decisione di chiudere le aree gioco, presa nelle scorse settimane, è stata “uno dei provvedimenti più difficili da prendere in questo periodo di emergenza”. Lo scrive la sindaca Chiara Appendino su Facebook, annunciandone la riapertura.

“Tra domani e lunedì riapriranno le 286 aree gioco di Torino“, scrive la sindaca sulla sua pagina ufficiale. “Si tratta di una notizia a cui io e l’Assessore all’ambiente, Alberto Unia, tenevamo molto. Credetemi, sappiamo e abbiamo sempre saputo quanto questi spazi siano fondamentali per i bambini e le famiglie. Togliere la possibilità alle nostre bimbe e ai nostri bimbi di potersi divertire nelle aree gioco è stato, senza dubbio, uno dei provvedimenti più difficili da prendere in questo periodo di emergenza. Tuttavia, come sapete, era necessario”.

Quindi l’annuncio: “Mi sono personalmente battuta in tutte le sedi competenti affinché la riapertura fosse possibile quanto prima. Mi sono confrontata con i miei colleghi sindaci, con la Regione e con il Governo. Ora, l’obiettivo è stato raggiunto. Ma, come sempre, dovremo fare i conti con nuove abitudini. E, per far sì che non si torni indietro su questa decisione, avremo bisogno di tutta la collaborazione e la responsabilità di famiglie e cittadini”.

Con le regole da seguire: “Distanziamento fisico tra le persone presenti nell’area di almeno 1 metro; obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone al di sopra dei 6 anni di età presenti nell’area; obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, dei bambini al di sotto dei 14 anni; utilizzo dell’area gioco sotto l’esclusiva responsabilità del genitore o dell’adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia della adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina di tutte le persone presenti) preliminarmente all’utilizzo dell’area gioco, a tutela della sicurezza del bambino e del suo accompagnatore”.

Per la sindaca di Torino un’ultima considerazione: “Sì, lo so bene, anche mia figlia ha 4 anni e sono perfettamente conscia del fatto che sia impegnativo spiegare alle nostre bambine e ai nostri bambini l’importanza di queste regole. Tuttavia, torno a ripeterlo, sono necessarie a fronte di un’emergenza ancora in corso e, l’alternativa, era tenere chiuse le aree gioco. Cosa che non abbiamo voluto fare. Come dico sempre, si tratta di un altro spazio di libertà conquistato. Collaboriamo tutte e tutti insieme per tenercelo stretto. Grazie, sin da ora, a chi lo renderà possibile”.