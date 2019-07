Appendino sceglie le maniere forti, via il vice Montanari: “Non vado avanti con il freno a mano tirato”

Chiara Appendino è intervenuta in Consiglio Comunale: “Non sono disposta ad andare avanti con il freno a mano tirato. E’ vero, in questi tre anni abbiamo fatto molto ma potevamo fare tanto altro. Torino viene prima di tutto: se il male minore dovesse essere la fine di quest’amministrazione, così sarà”.

Chiara Appendino sceglie la linea dura: la sindaca di Torino ha “sollevato” Guido Montanari dal suo ruolo di vicesindaco e gli ha revocato tutte le deleghe. Lo ha reso noto lei stessa con un messaggio pubblicato sui suoi canali social.

IL POST DEL SINDACO

“Questa mattina – ha scritto la prima cittadina – ho sollevato il Prof. Guido Montanari dal suo ruolo di Vicesindaco e revocato le deleghe che aveva in capo. La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell’Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano ma che ho ritenuto necessaria nell’interesse della Città e della sua immagine. Al Prof. Guido Montanari va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni”.

LA FRASE DI MONTANARI

Montanari, docente al Politecnico e titolare dell’Urbanistica, ha pagato a caro prezzo una sua “uscita”, nel corso di un’assemblea pubblica, quando, a proposito del Salone dell’Auto, aveva detto: “Fosse stato per me, il Salone al Valentino non ci sarebbe mai stato. Anzi, nell’ultima edizione ho sperato che arrivasse la grandine e se lo portasse via. Sono stato io a mandare i vigili per multare gli organizzatori”.

OGGI LA APPENDINO IN SALA ROSSA

A questo punto il professore è ufficialmente fuori dalla giunta comunale pentastellata. La sindaca si è già messa al lavoro per trovare un sostituto, tuttavia la sua mossa rischia di spaccare la maggioranza. A partire dalla seduta pomeridiana di Consiglio comunale, oggi, in Sala Rossa, dove la Appendino è attesa da una non facile “prova”: provare ad incassare il sostegno dei suoi.

PIENO SOSTEGNO A MONTANARI

“Io non conosco le decisioni della Sindaca Appendino (e, a quanto pare, non le conosce nessuno, tranne i giornalisti), ma per quel che mi riguarda non posso far altro che ribadire il mio pieno sostegno al Vicesindaco Montanari” scrive Carretto, che poi aggiunge: “in questi tre anni il lavoro di Montanari ha sempre cercato di rappresentare il programma elettorale del Movimento 5 Stelle (al netto di alcune scelte, però condivise, forzate dai vincoli di bilancio) e non si è mai sottratto al confronto pubblico (anche al posto di altri) e interno con il gruppo di maggioranza. Inoltre, in questi tre anni ha dato sempre modo alla partecipazione dei cittadini di trovare voce e ascolto”.