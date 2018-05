Appendino scrive ai dipendenti comunali: “Proponete idee e progetti per la Città”

"Ciascuno di voi è custode non solo di memorie ma anche di conoscenze e saperi che, molto spesso, restano confinati nell'ufficio in cui opera"

I dipendenti comunali torinesi potranno proporre direttamente alla sindaca le loro idee per migliorare il lavoro o i servizi ai cittadini. E’ l’invito arrivato dalla prima cittadina Chiara Appendino che oggi ha inviato a tutti i lavoratori del Comune una lettera offrendo la possibilità di “interloquire direttamente con la sindaca” per proporre “un progetto o un’idea per migliorare il processo lavorativo o il servizio erogato al cittadino”.

LE MOTIVAZIONI DELLA SINDACA

Una decisione motivata dal fatto che “ciascuno di voi – scrive Appendino – è custode non solo di memorie ma anche di conoscenze e saperi che, molto spesso, restano confinati nell’ufficio in cui opera”. Per la prima cittadina si tratta di “un punto di svolta per poter aprire un canale diretto attraverso il quale ciascuno possa presentare personalmente le proprie idee e progetti, nell’interesse generale”.

L’INVITO AI DIPENDENTI

I dipendenti che avessero qualche suggerimento nel cassetto possono dunque scrivere a un apposito indirizzo mail per chiedere un colloquio con la sindaca che, tramite i suoi uffici, fisserà un appuntamento per ascoltare le proposte.