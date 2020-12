Appendino: “Che il 2021 sia un anno di rinascita dopo quello che abbiamo vissuto”

Alle 18, tramite i propri profili social, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha ‘fatto’ gli auguri alla città. Un messaggio, il suo, che ovviamente è partito dalla pandemia che “ha ferito profondamente tutti noi, mettendo in discussione molte cose che consideravano come garanzie inviolabili, a partire dalla libertà individuale”. Per la prima cittadina, però, è tempo di guardare al nuovo anno che sta per arrivare. “Spero che il 2021 sia per davvero un anno di rinascita, dove poter ritrovare la luce dopo il periodo di buio che abbiamo vissuto. Spero sia un anno dove si potranno cogliere nuove opportunità, facendo tesoro di tutto quello che abbiamo imparato da questa tragedia”. Un pensiero poi alla Torino “deserta” nel corso del lockdown, quando la Appendino osservava “i volti pieni di speranza dei miei vicini di casa dal balcone dove tanti hanno esposto la frase che tutti conosciamo, quel ‘andrà tutto bene’ cui non ho mai smesso di credere”. Un ringraziamento poi a tutte le persone che si sono prodigate verso chi aveva bisogno di aiuto, come per esempio i volontari.