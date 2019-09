Appendino: “Spero che il governo nasca il prima possibile. Buon voto a tutti”

E’ il giorno di Rousseau, degli iscritti al Movimento 5 Stelle che dovranno votare e decidere se far partire un governo insieme al Partito Democratico. Dice la sua, su Facebook, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, secondo cui “governare è innanzitutto possibilità di fare, di dare concretezza alle idee. Lungo questa strada – scrive – ci sono difficoltà, senza dubbio, ma anche traguardi importanti, che tuttavia devono essere sempre visti come nuovi punti di partenza. Questo vale a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Per questo credo sia importante continuare sulla strada intrapresa, per le buone iniziative che abbiamo fatto e per le tante che possiamo ancora fare al governo di questo Paese”.

La sindaca elenca, poi, ciò che è stato fatto nel capoluogo piemontese. “Queste, a titolo di esempio, sono alcune delle cose che abbiamo potuto fare governando la nostra città.

– ATP Finals a Torino 2021-25: battute Londra, Manchester, Singapore e Tokyo. 500 milioni le ricadute sul territorio

–Ex-Moi completamente liberato senza l’utilizzo della forza. Era, dal 2013, la più grande occupazione d’Europa

-Primi 74 autobus nuovi arrivati, tram nuovi ordinati e tracciato Metro2 approvato

-16.873 domande per il Reddito di Cittadinanza accolte a Torino: si tratta di un sostegno concreto a 2 persone ogni 100 residenti a Torino.

-Abbassate del -33% le tariffe di iscrizione alle mense scolastiche

-Torino, riconosciuta dal governo come area di crisi industriale, vale 150 milioni di investimenti in impresa e nuovi posti di lavoro

-Rifatte, con AxTo, decine di aree gioco, strade, marciapiedi, campi sportivi e manutenzioni in periferia

-Raccolta differenziata in aumento e introduzione nuove isole ecologiche smart

–Nuove piste ciclabili in tutta la città e 250 colonnine per le auto elettriche in arrivo

-Campo Rom corso Tazzoli: superato

–Roghi tossici: diminuiti dell’80%

-Partita la riqualificazione di Porta Palazzo

-Sicurezza: 50 nuovi agenti di polizia locale assunti dalla città

-Sicurezza stradale: 13 nuovi T-Red per gli incroci pericolosi.

-Dal governo: 8,5 milioni per il Teatro Regio, 7,5 milioni per la Casa delle Tecnologie emergenti, 4 milioni per la riqualificazione del Campus Onu, 78 milioni per Atp Finals, 35 milioni per il contenzioso Imu-Ici e istituzione del fondo Salva Comuni.

-Turismo record: +14% in 2 anni, Natale Magico, Capodanno da Guinness, nuove luci per la Mole Antonelliana e per i ponti storici.

-Torino capitale dell’innovazione con Torino City Lab, droni e guida autonoma

-Torino prima in classifica fra i grandi comuni italiani nella lotta all’evasione fiscale”.

“Questo elenco non è, ovviamente, esaustivo e, come molti faranno notare, ci sono ancora tante, tantissime cose che non vanno e che richiedono delle soluzioni – sottolinea Appendino -. Lo sappiamo e continueremo a lavorare per trovarle. Anche grazie a un asse sempre più forte con il Governo centrale che spero possa nascere il prima possibile per portare avanti ciò di cui questo Paese ha bisogno.

Buon voto a tutte e a tutti”.