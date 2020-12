Appendino: “A Torino ogni minuto del mio tempo fino alla scadenza del mandato, poi mi dedicherò alla famiglia” [VIDEO]

La sindaca: "Spero si voti in primavera, significherebbe che avremo superato la fase più critica dell'emergenza. Torino è pronta a ripartire"

“Torino è pronta alla ripartenza”. Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino nel corso della tradizionale conferenza di fine anno. Come già annunciato da tempo, l’esponente del Movimento 5 Stelle non si ricandiderà a sindaca.

“Se le elezioni dovessero slittare? Mi auguro che si voti in primavera, alla scadenza naturale del mandato: significherebbe che avremo superato la fase più critica dell’emergenza. In caso contrario, faremo tutto il possibile per accompagnare la città fuori dall’emergenza”.

Sul futuro ha le idee chiare: “Dedicherò ogni minuto del mio tempo a Torino fino alla scadenza del mandato, poi dedicherò un po’ di tempo alla mia famiglia. Ne ho bisogno io e ne ha bisogno mia figlia”.