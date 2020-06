Appendino: “È un 2 giugno diverso, ma possiamo essere orgogliosi di quanto fatto”

In occasione della Festa della Repubblica la sindaca di Torino, Chiara Appendino, scrive un messaggio sulla sua pagina Facebook rivolto a tutti i cittadini: “Oggi sarà un 2 giugno diverso da quelli precedenti. In piazza Castello non sventolerà il tricolore né ci sarà la consueta cerimonia”, comincia la prima cittadina.

“Tuttavia, se l’emergenza covid19 può, temporaneamente, sottrarci gli spazi pubblici, non può in alcun modo fare venire meno i valori della nostra Repubblica. L’Italia in questo periodo ha dimostrato di essere un Paese straordinario”, sottolinea Appendino.

“Nonostante le infinite difficoltà che hanno affrontato, i cittadini hanno saputo essere uniti, sotto un’unica bandiera. Di questo possiamo essere orgogliosi. Aspettando di tornare a sorridere e a unirci così…Buona Festa della Repubblica a tutte e tutti”.