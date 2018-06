Appendino: “Villaggio Contadino è straordinario, qui ci sono cultura e solidarietà” [VIDEO]

Anche Chiara Appendino in prima linea agli eventi organizzati da Coldiretti a Torino in occasione della Giornata nazionale della carne italiana. “Questo Villaggio è straordinario perchè qui ci sono la cultura e la solidarietà e sono rappresentate tutte le sfide del nostro futuro”, ha detto la sindaca ai Giardini Reali di Torino.

“Ci sono momenti in cui si è particolarmente orgogliosi di esserci e oggi è uno di questi: la città ha bisogno della campagna e della cultura degli agricoltori e questo villaggio rappresenta il futuro, racconta il lavoro quotidiano, la fatica, il sudore, in tutto questo ci sono i simboli delle sfide per le nuove generazioni”.

Quindi una sottolineatura dell’importanza di mangiare sano: “Il cibo è cultura e queste iniziative servono a diffondere la cultura e la consapevolezza di cosa si acquista e si mangia. Ma in questo Villaggio si trova anche la solidarietà, ingrediente fondamentale della comunità”.