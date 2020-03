Apre il cantiere alle Pleiadi: la città riavrà le sue piscine

Lavori da 4,5 milioni per l’impianto sportivo abbandonato dal 2008

La città dei campioni di nuoto tra un anno riavrà la sua piscina. Il complesso sportivo delle ex Pleiadi, chiuso nel 2008 dopo il fallimento della ditta che si occupava dei lavori e aveva in gestione l’impianto, esce dal libro dei sogni e diventa realtà.

Ieri nonostante la pioggia, in Matilde Serao, le ruspe hanno cominciato ad abbattere i primi muri. Nei giorni precedenti erano terminati i lavori di pulizia dell’area: la potatura degli alberi, pulizia, la pulizia delle strutture obsolete, la rimozione di macerie e sporcizia e la recinzione del complesso sportivo che negli anni dell’abbandono è divenuto spesso rifugio per sbandati e senza tetto. Ora, finalmente, quello che doveva essere un fiore all’occhiello – chiuso prematuramente per i tanti problemi di gestione – verrà restituito alla città che negli anni ha dato i natali a tanti campioni di nuoto: Alessandro Miressi, oro agli europei di nuoto nel 2018, ma anche Luisa Trombetti, che partecipò alle Olimpiadi di Rio nel 2016, i fratelli Alessio e Chiara Boggiatto, campione del mondo nel 2001 a Fukuoka lui e campionessa europea lei.

