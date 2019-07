APRI LE “PORTE” A CLASSE E DESIGN CON GLI INFISSI ADATTI ALLA TUA CASA

Continua a crescere la richiesta dei prodotti di Torino Porte & Finestre che oggi vanta una doppia sede espositiva, in piazza Statuto e in via De Sanctis, più quella dedicata alla produzione di via Ozieri. Trovandoci in piena estate e in vista di un agosto e un settembre ancora caldi, è senz’altro il momento giusto per prenotare una zanzariera, tra i fiori all’occhiello di Torino Porte & Finestre che propone una vasta scelta di modelli adatti a qualsiasi appartamento, villa o casa di campagna. Il tutto viene scelto in negozio, al trasporto e al montaggio ci pensa lo staff di Torino Porte & Finestre, così come per qualsiasi altro prodotto in vendita che può essere personalizzato e studiato ad hoc per la propria casa. La scelta è molto vasta per quanto riguarda gli interni (rototraslante, scorrevoli, vetrate su misura personalizzate), grazie anche alla produzione propria in aggiunta alle migliori marche. Stesso discorso per quanto riguarda le porte di ogni genere e i portoncini blindati. Torino Porte & Finestre offre sempre i servizi di consulenza, messa in opera e assistenza, per un supporto costante e preciso. Un’azienda storica, affidabile e di qualità.

Torino Porte & Finestre, piazza Statuto 24, 011.4375054 e via De Sanctis 70, 011.0712181.

Orario: 9,30-12; 15,30-19; lunedì 15,30-19 (chiuso domenica);

www.torinoportefinestre.it.

