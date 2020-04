Aprono le iscrizioni alla Digital Bros Game Academy!

Digital Bros Game Academy, l’accademia di formazione per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, apre oggi le registrazioni per il primo Open Day On Demand e annuncia che il 20 aprile inizia ufficialmente la campagna iscrizioni per l’anno accademico 2020/21.

L’emergenza Covid-19 ha comportato per la DBGA, così come per tutte le scuole e istituiti di formazione, un cambiamento logistico e organizzativo dell’attività didattica e progettuale. Per tutelare i propri studenti e per consentire loro di portare avanti il percorso formativo, le lezioni e i progetti continuano a svolgersi da remoto. In questo particolare contesto in cui è fondamentale focalizzarsi sul futuro e pianificare il domani, si inserisce l’Open Day On Demand di DBGA, un servizio rivolto a coloro che sono interessati a scoprire i corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art e Game Art 3D e ad approfondire gli aspetti riguardanti il metodo e l’approccio formativo dell’Academy.

Partecipare all’Open Day non è mai stato così semplice! Basta compilare il seguente form di registrazione e si riceverà una comunicazione via e-mail con i dettagli e il link per assistere all’incontro di orientamento.

Il Direttore Generale e Co-Fondatore Geoffrey Davis e i Core Trainer, Dario Deponti (corso di Game Design), Alberto Barbati (corso di Game Programming), Christian Steve Scampini (corso di Concept Art) e Massimo Ribattezzato (corso di Game Art 3D), illustreranno la proposta formativa dell’Academy, ovvero i corsi, i programmi, gli obiettivi e le finalità.

In vista dell’apertura il 20 aprile delle iscrizioni per il prossimo anno accademico, l’Open Day rappresenta, per i nuovi potenziali studenti, un momento importante per capire la direzione che si vuole intraprendere per realizzare il proprio sogno: diventare un professionista dell’industria dell’intrattenimento digitale.