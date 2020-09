Arcate Moi e Italia ‘61: le due facce di Torino in cerca della rinascita

Dalle arcate dell’ex Moi fino ai laghetti di Italia 61. I quartieri Nizza Millefonti e Lingotto costituiscono solo la metà dell’affascinante territorio della Circoscrizione 8 che comprende anche Borgo Po, Filadelfia e San Salvario. Eppure i servizi o le curiosità qui non mancano di certo. Per esempio quelle legate alla Fiat, spesso associata soltanto a Mirafiori. In realtà anche Lingotto ha il suo perché da questo punto di vista. La presenza della Fiat Lingotto portò un rapido sviluppo economico in tutta la zona dal 1922 al 1936. Anche la famosa pellicola cinematografica del film “The Italian Job” del 1969 fu considerata importante, perché immortalò la nota pista di collaudo automobili situata sul tetto dello stabilimento Fiat, da cui attualmente si può godere di un panorama mozzafiato sulla città.

