Area cani in Borgo Vittoria, Torino Tricolore “vieta” il passaggio a tossici e spacciatori

Stamattina alcuni attivisti di Torino Tricolore hanno affisso cartelli di “Divieto di transito” per i tossici che, da mesi, utilizzano l’area cani Brenta-Fossata come attraversamento pedonale per accedere alla zona del Parco Sempione dove stazionano i pusher.

“Con quest’azione simbolica ci siamo fatti carico delle segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini che frequentano l’area cani della zona – ha dichiarato Matteo Rossino – È inaccettabile che i residenti debbano tenere i propri animali al guinzaglio per permettere a tossici e pusher di fare i propri comodi.”

“Questa situazione dura da mesi e si va a sommare ai già numerosi problemi di degrado della zona – prosegue la nota – come i giardini di via Breglio, che abbiamo bonificato una settimana fa e che erano invasi da rifiuti pericolosi. Noi crediamo che Torino meriti di meglio – ha concluso Rossino – a partire delle periferie fino ad arrivare al centro, per questo, passo dopo passo, interveniamo dove le istituzioni sono completamente inesistenti per ridare dignità a una città martoriata e abbandonata da anni di sinistra.”