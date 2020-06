Area giochi, toret e bookcrossing: rinascono i giardini di via Revello

n.d. -

Area giochi, punto di scambio libri e illuminazione. Sono solo alcune delle novità previste per la rinascita dei giardini di via Revello angolo via Fréjus, dove i lavori sono iniziati da pochi giorni. «Al termine del cantiere i cittadini avranno a disposizione un luogo vivace e accogliente, completamente riqualificato», ha annunciato ieri sul suo profilo Facebook la sindaca Appendino. Un’operazione che costerà 218mila euro, resa possibile dopo un lungo percorso partecipato di co-progettazione che ha visto protagonisti gli abitanti di Cenisia con il supporto della circoscrizione Tre e degli uffici del Verde centrale.

I cantieri, nell’area verde di 5mila metri quadri che per vent’anni è stata occupata dal centro sociale Gabrio, dureranno nove mesi – salvo proroghe legate al meteo o a problemi tecnici sopravvenuti – e quindi il nuovo giardino sarà pronto per l’inizio del 2021.

