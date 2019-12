Ares Favati, la star di “The Voice” per il sabato over

Nome da divinità greca, presenza scenica ricca di carisma e fisico invidiabile: si tratta di Ares Favati, vocalist torinese che domani sera parteciperà, in qualità di “special guest”, all’ultimo “Sabato Over 30” del 2019, in programma al Different Club di corso Vittorio Emanuele II 21. Classe 1987 e origini lombarde, l’artista, cresciuto a Torino, è stato membro della squadra di Guè Pequeno nel corso dell’ultima edizione di “The Voice of Italy”, per la quale ha ottenuto l’accesso presentando “Livin’ La Vida Loca” di Ricky Martin e conseguendo, ben presto, il favore di pubblico e giudici. Appassionato di rap, swing, pop leggero e cantautorato, Ares Favati ha, infatti, scoperto la propria voce nel 2006, quando un suo amico lo ha invitato a cantare al karaoke di un pub una canzone dei Linkin Park. Di qui, ha avuto inizio una lunga ascesa nel mondo delle discoteche italiane, di cui Favati è frequente protagonista in qualità di vocalist e ospite.

Proprio come accadrà in occasione del “Sabato Over 30” che si terrà domani sera, nel corso del quale l’artista intratterrà le folle con la sua voce coinvolgente e ricca di energia. A seguire, sarà, poi, possibile proseguire la serata accedendo alle tre sale caratterizzate da tre sonorità differenti: la Sala Grande, con musica commerciale e revival; la Sala Sonika, con house ibizenca; e la Sala Latina, con salsa, bachata, merengue e reggaeton.

Possibilità di apericena e cocktail a partire dalle 21 (345.5924860).