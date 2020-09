Aria fredda dalla Scandinavia: nubifragio su Torino e temperature in picchiata

Allagamenti in corso Belgio, Regio Parco ed in zona Barriera di Milano, dove l'acqua è entrata negli scantinati e nei condomini

Piemonte nella morsa del maltempo, arrivato ormai su tutto il versante nord ovest della Penisola. Forti piogge e raffiche di vento, la notte scorsa, su tutta la regione a causa dell’arrivo dalla Scandinavia di un’area depressionaria, come previsto dall’Arpa – l’Agenzia regionale per la protezione ambientale -, che ha diramato un’allerta gialla per le forti precipitazioni.

TEMPORALI SULLA ZONA NORD DI TORINO

Sulla zona nord di Torino, in particolare nell’area compresa tra Vanchiglia e corso Belgio, si è abbattuto un violento nubifragio, con pioggia mista a grandine. I disagi, sia pur contenuti, non sono mancati.

ALLAGATI SCANTINATI E CONDOMINI

Allagamenti, infatti, sono stati segnalati in corso Belgio e Regio Parco ed in zona Barriera di Milano, dove l’acqua è entrata negli scantinati e nei condomini.

FORTI GRANDINATE IN PROVINCIA

Forti grandinate si sono abbattute anche in provincia, in particolare a Volpiano e a Pino Torinese. Il maltempo, infatti, dall’Alto Piemonte si è spostato via via, oltre che sul Torinese, anche su Vercellese, Biellese e Novarese e, successivamente, anche su basso Piemonte.

TEMPERATURE IN PICCHIATA

In virtù dell’arrivo della perturbazione e di aria fredda dalla Scandinavia, le temperature sono scese di 5-6 gradi. In ogni caso, le nuvole, nel corso della giornata, dovrebbero progressivamente spostarsi verso sud.