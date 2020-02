Arlecchini bastonati

Il Covid 19 è un normale virus influenzale, ma può diventare letale per chi è già debilitato per età e malattie. Lo stesso si può dire per le sue conseguenze economiche: l’emorragia di Pil, nociva per qualunque paese, può essere letale per chi come noi è già sull’orlo della recessione. Detto ciò, guardate le cartine coi vari stati del planisfero colorati secondo l’intensità del contagio: non è strano vedere l’Italia in rosso come Cina e Corea? E poi: possibile che siamo terzi nel mondo e primi con distacco in Europa? Che in Africa (piena di cinesi) niente? Mi sa che i nostri Soloni col loro zelo han fatto un danno peggiore del morbo. Par di sentirli: “Aò, sai chette dico? Per non sapé né legge né scrive, io te chiudo le scuole e te sospendo er calcio. Nun vorei mai che er solito PM d’assalto me se processasse per omissione, eccesso o abuso, come a Rigopiano o L’Aquila. Nonnò. Io te blindo tutto, poi ce pensino loro”. Ma torniamo alle cartine: è strano che in Europa solo noi siamo a 528 casi, e gli altri appena tre qui, sette là (dichiarare zero sarebbe troppo sospetto…). Barare sulle rilevazioni non sarebbe difficile: per prima cosa non si deve fare il decuplo di tamponi rispetto agli altri. Poi basta dichiarare i contagi alla seconda verifica. Isolare i positivi, aspettare le guarigioni e denunciare solo i gravi e i morti. In quest’Europa maestra del “chiagni e fotti” la gabola non stupirebbe. Abbiamo ricevuto troppi inviti all’accoglienza da chi nei fatti non solo non accoglie, ma ci rispedisce i migranti sedati. Il sospetto che si bari sui contagi è forte. Pesano troppo, economicamente: possono rovinare una nazione (e a noi già capita). Poveri Arlecchini fottuti.

